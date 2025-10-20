Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 35 ZEG 68 plakalı otomobil, Karababa Mahallesi'nde R.Y. yönetimindeki 59 AEM 376 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler A.K ve R.Y ile araçlarda bulunan D.Y. ile E.K yaralandı. Yaralılar Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.