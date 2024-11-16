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Begüm hemşire evinde ölü bulundu

Begüm hemşire evinde ölü bulundu
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Tekirdağ'da hemşire Begüm Tonguz, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Hemşirenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden hemşire Begüm Tonguz'dan (23) bir süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çerkezköy'de özel bir hastanede görev yapan hemşirenin evine giden sağlık ekipleri, Tonguz'un cansız bedenini buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen hemşirenin cesedi savcı ve polis incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tonguz'un yarın memleketi Edirne'de defnedileceği öğrenildi.

Tonguz'un sevenlerini yasa boğan ani ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Eee aşı karşıtları hepimizi canı gönülden samimiyetle aç karınla yalın ayakla uyarmasına rağmen bize televizyondan profesör ünvanlı reprezantlar, aşı mümessilleri sıvayın kolları, kpek gbi aşı olacaksınız, kız vermeyin olmayana diye deklarasyon verince biz de kolları sıvayıp gönüllü kobay olursak bilime kurban edilişimize suç bulmamalıyız ne de olsa aşı karşıtlarının imzalamayın dediği onam formlarını sırf hayatta kalmamızın tek yolunun bu olduğu yalanına düşük zeka seviyemizle inanmıştık.

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