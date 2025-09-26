Tekirdağ'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda mevzuat kapsamında yerel yönetimlerin bakımevi ve doğal yaşam alanı kurma çalışmaları görüşüldü.

Ardından belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili yaptıkları, yapacakları çalışmalar ve kısırlaştırma sayıları değerlendirildi.

Daha sonra bir önceki kurulda alınan kararların takibi için görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Gökay İnal, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.