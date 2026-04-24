Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 2 akademisyen tutuklandı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 3 akademisyen ve 1 doktorun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve R.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ö. ile M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 gün önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde görevli akademisyenler A.B. R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 4 telefon, SIM??????? kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayara el konulmuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
