Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 5 Tutuklama

Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 5 Tutuklama
Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin durdurduğu iki otomobilden yurt dışına çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelisi 4 kişi ve onlara yardım eden 3 kişi yakalandı. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda iki otomobil durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada; yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi ile yardımda bulunan 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
