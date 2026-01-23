Haberler

Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ mensubu ile beraberlerindeki kişi tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4'ü FETÖ şüphelisi olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklandı. Operasyon, emniyet güçlerinin örgütün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde yapıldı.

Tekirdağ'da, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, birlikte hareket ettiklerini belirledikleri 2 otomobili İstanbul - Tekirdağ kara yolunda durdurdu.

Araçlarda bulunan 4 kişinin "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranma kaydının bulunduğu, 3 şüphelinin ise bu kişilerin yurt dışına çıkmasına yardım etmeye çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
