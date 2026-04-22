Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 akademisyen ve 1 doktor gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çeşitli dijital verilere el konuldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler A.B. R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 4 telefon, sim??????? kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
