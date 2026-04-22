Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 akademisyen ve 1 doktor hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler A.B. R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 4 telefon, sim kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.