1) FABRİKADA BUHAR KAZANI PATLADI; 1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kemik tozu üretimi yapan fabrikada buhar kazanı patladı, ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), saat 15.00 sıralarında kemik tozu fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikadan duman yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikanın buhar kazanında meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan fabrikada, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı