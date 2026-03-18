Haberler

FABRİKADA BUHAR KAZANI PATLADI; 1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kemik tozu fabrikasında buhar kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kemik tozu üretimi yapan fabrikada buhar kazanı patladı, ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), saat 15.00 sıralarında kemik tozu fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte fabrikadan duman yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikanın buhar kazanında meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan fabrikada, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

