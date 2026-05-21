Tekirdağ'da hayatını kaybeden engelliler için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Tekirdağ Müftülüğü ve Hasan Sezai Derneği iş birliğiyle, vefat eden engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda Kur'an tilaveti, ilahi ve kasideler okundu, katılımcılara kitap hediye edilip yemek ikramı yapıldı.

Tekirdağ'da, ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Tekirdağ Müftülüğü ile Hasan Sezai Tasavvuf Müziği Kültürü Araştırmaları Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Furkan Öztürk, katılımcılara teşekkür etti.

Ardından ahirete irtihal etmiş engelli vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunup ilahi ve kasideler seslendirildi.

Program, sonunda katılımcılara kitap hediye edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Programa Tekirdağ İl Müftü Vekili Harun Bayraktutar, engelli bireyler, aileleri ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
