Tekirdağ'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Malkara ilçesindeki bir düğünde çıkan kargaşada 3 kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Hacıevhat Mahallesi'ndeki düğünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak