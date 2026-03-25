Tekirdağ'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Hacıevhat Mahallesi'ndeki düğünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.