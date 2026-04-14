Tekirdağ'da domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yerleştirilen fotokapan, yaban hayatını izleyen hayvanseverler için domuz sürülerinin doğal yaşamını kaydetti.
Tekirdağ'da domuz sürüsü fotokapanla kayda alındı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibi amacıyla Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.
Bölgedeki varlığı bilinen domuzlar, fotokapanla görüntülendi.
Gece saatlerinde tek tek beliren domuzların doğal yaşamı fotokapana yansıdı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman