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Tekirdağ'da denize giren 1 kişi kayboldu

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Tekirdağ'ın Altınhova Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ve dalgıç polisler tarafından başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Ayrıca Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ'da serinlemek için denize giren 1 kişi, kayboldu. Kayıp kişiyi bulamak için arama çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'ın Altınhova Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Denizde yüzen kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler sevk edildi. Botlar ve dalgıç polislerle yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınmadı. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

SARAY'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırlarımız içerisinde 13-14 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Haber-Kamere: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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