Tekirdağ'da deniz suyu çekildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

Altınova Mahallesi'nde sahilde deniz suyu yaklaşık 7 metre çekildi.

Deniz suyunun çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, AA muhabirine, deniz suyunun çekilmesinin olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

Çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade eden Eroğlu, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir durum. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir." dedi.