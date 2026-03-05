Haberler

Tekirdağ'da deniz suyu çekildi

Tekirdağ'da deniz suyu çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz suyunun yaklaşık 7 metre çekilmesi sonucu kayalıklar ve 'Kral Yolu' su yüzeyine çıktı. Uzmanlar, bu durumun olağan bir meteorolojik fenomen olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

Altınova Mahallesi'nde sahilde deniz suyu yaklaşık 7 metre çekildi.

Deniz suyunun çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, AA muhabirine, deniz suyunun çekilmesinin olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

Çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade eden Eroğlu, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir durum. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare