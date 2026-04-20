Tekirdağ'da deniz dibi temizliği yapıldı

Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, dalgıçlar Marmara Denizi'nde dip temizliği yaptı ve çıkarılan atıklar sahilde sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bünyamin Örnek, gazetecilere, hafta kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.?

Marmara Denizi'nin temiz tutulması adına çalışmalar yaptıklarını belirten Örnek, "Farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Deniz polisi de bizlere destek oldu. Denizden çıkarılan atıklar sahilde sergilenecek. Çevremizi, denizlerimizi temiz tutmalıyız. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız." dedi.?

Denizden çıkarılan ağ, cam şişe, tekne parçaları ve evsel atıklar Rumeli İskelesi'nde sergilendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
