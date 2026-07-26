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Malkara'da orman yangını söndürüldü

Malkara'da orman yangını söndürüldü
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- Yangında 90 dekar alan zarar gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Esendik Mahallesi'nde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 90 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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