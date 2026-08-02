Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 150 dekar tarım arazisi zarar gördü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Övenler Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA