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Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydoğdu Mahallesi'nde E.B. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, S.Ş'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

S.Ş'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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