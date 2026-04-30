Tekirdağ'da ayçiçeği yüklü tır devrildi
Tekirdağ'da devrilen ayçiçeği yüklü tır, Tekirdağ-Muratlı kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Tekirdağ-Muratlı kara yolunda E.A'nın kullandığı 59 ACD 414 plakalı tır, Osman Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kara yoluna devrildi.
Tırda bulunan ayçiçekleri yola saçıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, Tekirdağ-Muratlı kara yolu tek yönden trafiğe kapandı.
Devrilen tırın kaldırılması için Karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman