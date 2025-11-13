Tekirdağ'da Atatürk Müzikali ve Fidan Dikimi Etkinliği Gerçekleşti

Tekirdağ'da Atatürk'ün hayatını konu alan "Kemal" müzikali sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Kemal" müzikalini, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ve vatandaşlar izledi.

-Ergene'de fidanlar toprakla buluştu

Ergene'de Kent Konseyi tarafından fidan dikildi.

Sağlık Mahallesi Ergene Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da etkinliğe katılarak fidan dikti.

Kadın güreşçiler Çorlu Kaymakamı Erten'i ziyaret etti

Çorlulu kadın güreşçiler, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret etti.

Geçen ay Romanya'da yapılan 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan Meliha Kobal ve üçüncü olan Melisa Kobal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ile birlikte Erten'i ziyaret etti.

Erten, sporcularla gurur duyduklarını dile getirerek, bundan sonra da kendilerinden başarılar beklediklerini belirtti.