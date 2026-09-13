Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Üzerinde uyuşturucu madde bulundu
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.