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Tekirdağ'da aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen ayrı aramalarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili Şarköy'deki ve Süleymanpaşa'daki şüpheliler ile Çerkezköy'de otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde O.K'nin evinde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine K.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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