Tekirdağ'da anne adayları gebe okulunda eğitim aldı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı hamilelik sürecine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verildi.

Gebe okulu, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Burada görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Doğum sürecinde bilinçli olmaları için eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılıyor.

Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifikaları hastane başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti