Tekirdağ'da Akıl ve Zeka Oyunları finali gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Akıl ve Zeka Oyunları finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin belirlendiği il finali Çerkezköy Atatürk Kültür Merkez'inde gerçekleştirildi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin toplam 10 kategoride yarıştığı turnuvada, 151 ilkokul öğrencisi abluka, pentago, küre, motif ve equilibrio, ortaokul kategorisinde ise 154 öğrenci mangala, pentago, abluka, küre ve kulami kategorilerinde yarıştı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, öğrencilerle sohbet ederek, başarılar diledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Kategorilerinde birinci olan öğrenciler 5-7 Haziran da Konya'da yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil edecek.