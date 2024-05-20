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Tekirdağ'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplandı. NKÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de süren katliamlarına dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Tekirdağ'da akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplandı.

NKÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de süren katliamlarına dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Yılmaz, Filistin'de binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın ise bulunduğu yerden göç etme mecburiyetinde bırakıldığını dile getirdi.

Filistin'de yaşayanların ölüm korkusu, açlık ve yoksullukla mücadele ederek, tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Soykırım bu şekilde devam ettiğinde gelecek nesillerin adalet duygusu zedelenmektedir. Güçlü olanın her istediğini yapabileceği algısı oluşmaktadır. Bu gelecek için çok tehlikelidir. Burada 14 gün önce başlayan 'Kampüs intifadası'nın hayırlı olmasını diliyoruz. Akademisyenler olarak arkadaşlarımızın yanında ve onlarla birlikteyiz. Bu yapılanlar bazıları tarafından küçümsenebilir ancak gönüllülük esasına bağlı eylem yapan arkadaşlarımız ve biz tarafız. Bizler, insanlıktan, mazlumdan ve Filistin'den yanayız."

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi İsmail Yılmaz Filistin Tekirdağ İsrail Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

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