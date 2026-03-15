Tekirdağ'da 8 Bin Kişi Sahilde İftar Yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa sahil dolgu alanında vatandaşlara iftar programı düzenledi. Sahil boyuncu kurulan uzun masalardaki iftara yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Program ile ramazan ayının paylaşma ve dayanışma atmosferi sahile yansıtıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de iftara katıldı. Alanda kurulan masaları tek tek gezen Yüceer, vatandaşlarla sohbet ederek ramazanlarını tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı