Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 bin 457 sentetik ecza hap ve 37 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 8 bin 457 sentetik ecza hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve bazı adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 457 sentetik ecza hap ve 37 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman