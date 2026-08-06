Haberler

Çorlu'da kardeş kavgası: Bacaktan vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da 76 yaşındaki V.G., tartıştığı 75 yaşındaki kardeşi K.G.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 76 yaşındaki kişi, tartıştığı 75 yaşındaki kardeşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen V.G. (76) ile kardeşi K.G. (75) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda V.G, yanında bulunan tabancayla kardeşi K.G'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli V.G, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Tuğçe Güney soruşturmasında "Fuhuş" operasyonu! Çok sayıda tutuklama
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti

İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti
ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD'de korkunç saldırı! Bilanço oldukça ağır
Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba

Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı
Alevler arasında can pazarı: Fabrikadaki patlamada 2 ölü, 1 yaralı

Çocuklarına ekmek götüreceklerdi: Eve cenazeleri gitti