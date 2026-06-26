Haberler

Tekirdağ'da 400 dekar buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'da 400 dekar buğday ekili alan yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 400 dekar alan zarar gördü. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 400 dekar buğday ekili alan yandı.

Buzağacı Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Sedat Kara
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1155'e yükseldi

Salgın hız kesmiyor: Ölü sayısı 304'e yükseldi
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek