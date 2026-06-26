Tekirdağ'da 400 dekar buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 400 dekar alan zarar gördü. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 400 dekar buğday ekili alan yandı.
Buzağacı Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Sedat Kara