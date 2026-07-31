Tekirdağ'da 3 ilçe ile bir mahallede denize girmek yasaklandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı ilçe ve mahallelerde denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri geneli ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Saray ilçesi genelinde ise yasağın bugün ile 1-2 Ağustos tarihlerinde, 3 gün süreyle uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşların alınan kararlara uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA