TEKİRDAĞ'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA, 'KIZ ALIP VERME' YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

TEKİRDAG'da, iki aile arasında çıkan, Ferdi Gezer (45) ile yeğeni Erdoğan Gezer'in (24) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kız alıp verme yüzünden çıktığı belirlendi.

TEKİRDAG'da, iki aile arasında çıkan, Ferdi Gezer (45) ile yeğeni Erdoğan Gezer'in (24) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kız alıp verme yüzünden çıktığı belirlendi.

Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateşte 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arbede güçlükle önlenirken, yaralılar ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra 2 kişiye tabanca ile ateş açtığı önü sürülen V.G.'nin (20) de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. İki aile arasında husumetin kız alıp verme yüzünden çıktığı belirlendi. Gezer ailesinin bir ferdinin Güneş ailesinden genç kız ile dini nikah kıydığı, ancak kızın ailesinin buna karşı çıktığı bildirildi. İki ailenin sorunu çözmek için bir araya geldiği, çıkan tartışmada da olayın yaşandığı ifade edildi.

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da iki aile arasında kız alıp verme yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer'in cenazeleri Dr. Fehmi İsmail Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden alınarak Aydoğdu Mahallesi'ne götürüldü. Hacı Sabri Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazında, ölenlerin yakınları gözyaşları döktü. Ferdi ve Erdoğan Gezer, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)