Tekirdağ'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen '15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan' tema fotoğraf sergisi, Vali Yardımcısı Günay Öztürk'ün katılımıyla açıldı. Sergide, 51 ülkeden 2 bin 11 yarışmacının katıldığı yarışmada dereceye giren fotoğraflar sergilendi.

Açılışın ardından Öztürk ve protokol üyeleri sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, sergideki eserler hakkında Vali Yardımcısı Öztürk'e bilgi verdi.

Aksoy, AA muhabirine, yarışmayla tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine dikkati çekmeyi, bireysel ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yarışmanın geçen yıl ilk kez uluslararası boyuta taşındığını belirten Aksoy, "Yarışmaya 51 ülkeden toplam 2 bin 11 yarışmacı, 6 bin 71 eserle katıldı." dedi.

Serginin iki gün boyunca ziyaret edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
