Tekirdağ'da 113 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 113 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma komutanlığı, Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde yaptığı operasyonla 113 bin makaron ve 90 kilogram tütün ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 113 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 113 bin makaron ve 90 kilogram tütün ele geçirdi.

İş yeri sahibi B.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
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