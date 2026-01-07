Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer basın mensuplarıyla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazetecilerin önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinde "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda Yüceer, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Yüceer, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basın emekçilerinin kentin gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade eden Yüceer, "Zor koşullara rağmen, büyük bir sorumluluk ve meslek onuruyla görev yapan tüm gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir Tekirdağ için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yüceer, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
