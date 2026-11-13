Tekirdağ Çorlu'da biyogaz çukuruna düşen işçinin ölümüne ilişkin 4 görevli tutuklandı

Tekirdağ Çorlu'da biyogaz çukuruna düşen işçinin ölümüne ilişkin 4 görevli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki biyogaz tesisinde 5 metre derinliğindeki çukura düşen işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı. Tesisin enerji müdürü, arıtma sorumlusu ve iki iş güvenlik uzmanı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezaevine konuldu.
4 GÖREVLİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde 5 metre derinliğindeki biyogaz çukuruna düşen işçi İ.G.'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı.
Tesisin enerji müdürü M.T., arıtma tesis sorumlusu E.B., iş güvenlik uzmanları D.S. ve O.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı