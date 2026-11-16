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Tekirdağ Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın Kızılpınar Mahallesi'nde düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy'de yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kızılpınar Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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