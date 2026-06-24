Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden anız yangınlarına karşı uyarı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hasat döneminin ardından artan anız yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, anız yakmanın yalnızca tarım arazilerine değil, çevreye ve doğal yaşama da ciddi zararlar verdiği belirtildi.

Kontrolsüz şekilde yayılan anız yangınlarının ormanlık alanlar, yerleşim yerleri ve tarım arazileri için büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

Yangınların toprağın verimliliğini azalttığı, faydalı mikroorganizmaları yok ettiği ve hava kirliliğine neden olduğu kaydedildi.

Küçük bir ihmalin büyük yangınlara ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabileceğinin vurgulandığı açıklamada, tarımsal üretim sonrası anız yakılmasının yasak olduğu hatırlatılarak vatandaşlardan bu konuda duyarlı davranmaları istendi.