Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, umreye giden vatandaşlar için ulaşım desteği sağladı. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinden umre yolcuları, belediye otobüsleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, umreye giden vatandaşlara ulaşım desteği sağladı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonasyonla, Hayrabolu ilçesinden 5, Çorlu ilçesinden 17 umre yolcusu, belediyeye ait otobüslerle ikametlerinden alınarak İstanbul Havalimanı'na ulaştırıldı.

Yolculuk sırasında umre yolcuları için dualar edidi. Umre kafilesini uğurlamak isteyen refakatçiler de aynı araçlarla havalimanına gitti.

Uğurlamanın ardından refakatçiler, ikametlerine geri döndü.

Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

Nallar, yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

