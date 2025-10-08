Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda önceki oturumun tutanakları okunup, meclis üyelerinin soru önergeleri ele alındı ve gündem maddeleri karara bağlandı.
Toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.
Toprak, oturumu önceki toplantının tutanak özetinin okunmasıyla başlattı.
Gündemin ilk bölümünde meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri ele alındı. Ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Komisyon kararlarına ilişkin dosyalar meclise sunulurken, bazı gündem maddeleri değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.
