Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.

Toprak, oturumu önceki toplantının tutanak özetinin okunmasıyla başlattı.

Gündemin ilk bölümünde meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri ele alındı. Ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Komisyon kararlarına ilişkin dosyalar meclise sunulurken, bazı gündem maddeleri değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.