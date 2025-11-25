Haberler

Tekirdağ Barosu Çocuk Hakları Çalıştayı Düzenledi

Tekirdağ Barosu, çocuk haklarının güçlendirilmesi amacıyla bir çalıştay düzenledi. Baro Başkanı Egemen Gürcün, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesi ve koruyucu mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ Barosunca Çocuk Hakları Çalıştayı düzenlendi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, çocuk haklarının Türkiye'nin en temel gündemlerinden biri olduğunu söyledi.

Çocuğun üstün yararı ilkesinin tüm hukuk süreçlerinin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Gürcün, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi ile kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Çalıştayda, çocuk haklarının güçlendirilmesi, uygulamadaki sorunların tespiti ve çözüm önerileri ele alındı.

Program kapsamında çocuk hakları ihlalleri, çocuk adalet sistemi, çocuk istismarıyla mücadele ve özel gereksinimli çocukların desteklenmesi gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA
