Tekirdağ açıklarında yunus sürüsü dronla görüntülendi

Güncelleme:
Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunus sürüsü dronla görüntülendi. İbrahim Özkan tarafından kaydedilen görüntüler, yunusların etkileyici anlarını gösteriyor.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunus sürüsü, dronla görüntülendi.

Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzüne çıkar yunus sürüsü İbrahim Özkan tarafından havadan dronla görüntülendi. Suya batıp çıkan ve görsel şölen sunan yunuslar bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusların su yüzeyine çıktığı anların oldukça etkileyici olduğunu belirten Özkan, bu anları kayıt altına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yunus sürüsü 4 gün önce de Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi açıklarında görüntülenmişti.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
