Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine şehir dışından kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren bir kişiye 102 bin lira ceza kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 6 hayvanın hastalıklardan ari olduğu belirlendi ve hayvanlar kesime gönderildi.
Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesine şehir dışından kaçak hayvan getirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, tespit edilen 6 büyükbaş hayvanın, şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari Trakya'ya sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirledi.
Hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 102 bin lira ceza uygulandı, hayvanlar ise kesime gönderildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel