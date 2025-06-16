TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun İkinci Sezonu Tamamlandı

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından düzenlenen TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu sona erdi. Meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine yönelik eğitim programında havacılık ve savunma sanayisine nitelikli teknisyenler yetiştirildi ve sertifikalar dağıtıldı.

Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ( Teı ) tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Teı Havacılık Teknisyen Okulu"nun ikinci sezonu tamamlandı.

Teı'den yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen eğitim programının, havacılık ve savunma sanayisine yönelik nitelikli teknisyenler yetiştirmek amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Eğitim programının ardından sona eren projenin kapanış töreninde, öğrencilere başarı sertifikalarının verildiği ve programı tamamlayan öğrencilerin TEI'nin staj ve işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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