Teğmenler Disiplin Kuruluna Çağrıldı: 16 Ocak'ta Savunma Verecekler

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin avukatı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak'ta toplanacak. Teğmenlere tebligat yapıldı. Teğmenler 16 Ocak'ta savunma yapmak üzere YDK'ya çağrıldı" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmasının ardından disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek.

Genç teğmenlerin avukatı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak'ta toplanacak. Teğmenlere tebligat yapıldı. Teğmenler 16 Ocak'ta savunma yapmak üzere YDK'ya çağrıldı" dedi.