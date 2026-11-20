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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kuyumcu Y.K'nin tefecilik yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet ele geçirildi. Ekiplerce zanlının telefonunda yapılan incelemelerde ise senet fotoğraflarına ulaşıldı.

Borç karşılığında boş senet imzalatan şüphelinin, borcunu ödemeyen mağdurların imzaladığı senetleri yüksek meblağlarla doldurarak icra takibi başlattığı anlaşıldı.

Bu sayede tarla gibi değerli taşınmazları üzerine tescil ettiren şüphelinin, mağdurlardan 10 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "tefecilik" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA