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Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekanda aldıkları teklifle afalladı

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Tebliğciler olarak bilinen bir grup, alkollü mekana girerek uyarıda bulundu. İşletmecilerle tebliğciler arasında herhangi bir gerginlik yaşanmazken, tam çıktıkları sırada kendilerine alkollü içecek teklif edilen tebliğciler ne diyeceklerini bilemedi. Daha sonra teklifi nazik şekilde reddeden grup, mekandan ayrıldı.

Zaman zaman alkollü mekanlara giderek yaptıkları uyarılarla bilinen tebliğciler, yeniden bir alkollü mekana giderek uyarıda bulundu. Ancak bu sefer ilginç bir olay yaşandı.

"ASLA KINAMIYORUZ SİZLERİ"

Tebliğci, içeride bulunanlara "Güzel abilerim, selamlaşıyoruz, sizleri seviyoruz. Allah için, duanızı bekliyoruz. Asla kınamıyoruz, hor görmüyoruz, dualaşıyoruz" dedi.

ALKOLLÜ İÇKİ İKRAM ETTİLER

Tebliğci, "Buyurun bir şeyler ikram edelim" cevabı karşısında "En büyük ikramın güler yüzün, Allah razı olsun. Kimisi efkardan, kimisi mutluluktan içiyor. Fakat Cenabı Allah yasakladığı için kaçmak lazım. 5 vakit namazdan sonra duanızı bekliyoruz" diye konuştu. Tebliğci ile işletmede bulunan vatandaşlar arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar (7)

murat uncuoğlu:

din = gösderiş

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Tutankamon Hoca:

kendileri doğru olsunlar hakkı sacunsunlar cıkarları uğruna dini kullanmasınlar sonra tebliğe cıksınlar

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Kamil Buyrat:

Bunlarin tebliğ ile alakalsi yok. Müslüman once kendi eksikliklerine bakar,memleketde muslumanlar sokaklarda birbirlerini yiyor mekanlarda şov yapmaya gerek yok

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