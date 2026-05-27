TDV, Uganda'da kurban kesimlerine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında Uganda'da kurban kesimlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehirlerine dağıldı.

Bayram namazının ardından ülkedeki 10 farklı noktada büyükbaş kurban kesimine başlandı.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamalar ise vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Program kapsamında 49 bin hissenin Mbarara, Fort Portal, Masindi, Mbale, Hoima, Masaka, Luweero, Katawki, Busia ve Kumi şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV Uganda Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Sorumlusu Muhammed Recai Çamurlu, AA muhabirine, Uganda'nın 10 farklı bölgesinde 7 bin kurbanın kesileceğini, 49 bin hisseyi 100 bini aşkın aileye dağıtmayı planladıklarını söyledi.

Vakfın, kuruluşundan bugüne farklı ülkeler ve gönül coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerinin umudu olduğunu dile getiren Çamurlu, şöyle konuştu:

"İnşallah bu yıl aziz milletin bizlere tevdi etmiş olduğu kurban emanetlerini Uganda'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kapsamda bölgeye gelen uzman görevli, gönüllü ve veteriner hekim ekibimizle hayvanların kontrollerini gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla kesim işlemlerine başlıyoruz. Rabbim yapılan hayırları kabul etsin. Bu vesileyle aziz milletimize vakfımıza göstermiş oldukları teveccüh ve tevdi etmiş oldukları kurban emanetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz."

Ekipte görevli Veteriner Hekim Ramazan Bozali ise yaklaşık 10 gün önce Uganda'ya geldiklerini ve çeşitli bölgelerde hayvan seçimi ile kontrollerini yaptıklarını dile getirdi.

Görevli diğer uzman ve görevlilerle yaklaşık 7 bin hayvanı kontrol ettiklerini belirten Bozali, "İslami usullere uygun koşulları sağlayan hayvanları seçtik. Kesimler sırasında da gerekli kontrolleri yapacağız. Etlerin sağlıklı, hijyenik şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız." dedi.