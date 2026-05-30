Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da yaklaşık 2,4 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 2 milyon 367 bin 575 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Tanzanya'da kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri tamamlandı.

Kurban etine ulaşan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

"Kurban etleri, aziz milletimizin selam ve dualarıyla ulaştırıldı"

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine, son eklemelerle ülke genelinde 8 bin 150 büyükbaş hayvanın kesildiğini belirtti.

Vekaletlerini TDV'ye veren hayırseverlere ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Derin, şunları söyledi:

"Böylece 57 bin 50 kardeşimizin hisseleri Tanzanya'nın 20 ayrı bölgesinde din görevlilerimizin nezaretinde kesildi. Bu kesilen kurban etleri 2 milyon 367 bin 575 kardeşimize aziz milletimizin selam ve dualarıyla ulaştırıldı. Böylece aramızdaki kardeşlik bağları güçlendirildi, ülkemizle olan dua köprüleri yeniden inşa edildi."