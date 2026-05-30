Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da yaklaşık 2,4 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da yaklaşık 2,4 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 8 bin 150 büyükbaş hayvan keserek 2 milyon 367 bin 575 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da 2 milyon 367 bin 575 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Tanzanya'da kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri tamamlandı.

Kurban etine ulaşan ihtiyaç sahipleri Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

"Kurban etleri, aziz milletimizin selam ve dualarıyla ulaştırıldı"

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine, son eklemelerle ülke genelinde 8 bin 150 büyükbaş hayvanın kesildiğini belirtti.

Vekaletlerini TDV'ye veren hayırseverlere ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Derin, şunları söyledi:

"Böylece 57 bin 50 kardeşimizin hisseleri Tanzanya'nın 20 ayrı bölgesinde din görevlilerimizin nezaretinde kesildi. Bu kesilen kurban etleri 2 milyon 367 bin 575 kardeşimize aziz milletimizin selam ve dualarıyla ulaştırıldı. Böylece aramızdaki kardeşlik bağları güçlendirildi, ülkemizle olan dua köprüleri yeniden inşa edildi."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz

Okullarda yeni dönem! '7 Basamaklı Güvenlik Kalkanı' hayata geçiyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Kritik birimi kendisi yönetecek
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

Eski eşi duyurdu: Reha Muhtar'dan korkutan haber
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor