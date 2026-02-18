Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı 87 ülkede "İyilik Sofrası" kuracak

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar vermek amacıyla Türkiye ve 86 ülkede 'İyilik Sofrası' kuracak. Yurt içinde her gün 2 bin kişiye iftar verilecekken, yurt dışında 1 milyona yakın kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı boyunca başta Türkiye olmak üzere 87 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine iftar vermek amacıyla "İyilik Sofrası" kuracak.

AA muhabirinin vakıftan aldığı bilgiye göre, TDV, hayırseverlerin desteğiyle yurt içi ve yurt dışında iftar programları düzenleyecek.

Ramazanda paylaşma ve dayanışma örneklerini sergilemeyi amaçlayan vakıf, Türkiye'deki 1003 şubesi aracılığıyla her gün sıcak yemek ikramında bulunacak, 7 çeşitten oluşan ramazan menüsünü ihtiyaç sahiplerine sunacak.

Bu kapsamda Ankara'da Kocatepe Camisi avlusunda her gün 2 bin kişiye iftar verilecek.

Ankara'da ayrıca iftar saatine doğru trafikte kalan 20 bin kişiye kumanya dağıtımı yapılacak.

Yurt dışında 1 milyona yakın kişiye iftar verilecek

Türkiye Diyanet Vakfı, iyilik sofralarını 86 ülkede de kuracak.

Vakıf, yurt dışında düzenleyeceği iftar programlarıyla 1 milyona yakın kişiye iftar verecek.

Gazze'de kurulacak iyilik sofralarında ise günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek.

