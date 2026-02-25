Haberler

Türkiye Diyanet Vakfından Senegal'de gıda yardımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Senegal'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başladı. Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahiplerine toplamda 4 bin 500 gıda kolisi ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Dakar ve çevresinde faaliyet gösteren dernekler, ihtiyaç sahipleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisine işaret ederek, ramazan ayında paylaşmanın önemine işaret etti.

Görev süresinin sonuna geldiğini ve yakında Dakar'dan ayrılacağını söyleyen Sağman, büyükelçiliği boyunca TDV ile işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Sağman, TDV'nin hem ramazan hem de kurban faaliyetlerine daima destek verdiğini anımsatarak, Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu'ya teşekkür etti.

Akbulut da "Müminler ancak kardeştir" ayetine atıfta bulunarak, Senegal'e kardeşlerine yardım etmek için geldiklerini söyledi.

Bu kardeşlik bağında renk, dil ve ırk gibi ayrımların olmadığını belirten Akbulut, batıdaki bir Müslümanın doğudaki bir Müslümanın derdiyle dertlenmesinin inancının yansıması olduğunu kaydetti.

Program sonunda TDV tarafından hazırlanan 282 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine takdim edildi.

TDV, ramazan ayında Senegal'in çeşitli kentlerinde 4 bin 500 gıda kolisi, 90 tonu aşan temel gıda maddesi dağıtacak.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor