TDV, Pakistan'da 250 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Gilgit şehrinde, 250 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Ramazan dolayısıyla ülkedeki farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımı ve iftar programı düzenleyen TDV'nin Pakistan ekibi, yerel kurumların işbirliğinde çocuklara yönelik de etkinlik düzenledi.

Görevliler, 250 çocuğa kıyafet ve ayakkabının yanı sıra şeker ve balon gibi çeşitli hediyeler verdi.

TDV Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, çocukların gözlerinde, hediyelerden duyduğu memnuniyeti görebildiklerini söyledi.